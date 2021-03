El Celta confirmó el tiempo de baja para Néstor Araujo

El central se lesionó durante la concentración con su selección nacional , y ya no pudo disputar el amistoso que enfrentó a México con Gales el pasado sábado 27.

"La realidad es que Néstor se lesionó en el primer entrenamiento, yo no veo el futbol ni esta situación como de echar culpas, solamente hay que revisar cómo fueron las últimas semanas en el Celta, después hacer un análisis, no me parece necesario responsabilizar a otros, a veces trae encubierto eso quitarse una responsabilidad de encima".