Benfica Benfica confirma salida de Mourinho que regresa al Real Madrid El conjunto lisboeta informó que los Merengues pagaron una suma millonaria por “The Special One”.

Video Mourinho vuelve al Real Madrid tras pago millonario

José Mourinho será el director técnico del Real Madrid luego de que el Benfica confirmara la salida del estratega portugués esto después de que el conjunto blanco pagara la cláusula.

Fue a través de un comunicado donde el equipo lisboeta dio a conocer qu e los Merengues desembolsaron 15 millones de euros.

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“ Benfica comunicó a la CMVM que el Real Madrid CF formalizó la intención de contratar a José Mourinho por un valor de 15 millones de euros, habiendo el entrenador dado su acuerdo. Gracias, José Mourinho”, se lee en la cuenta de X del Benfica.

Mou llegó al cuadro de las Águilas en el 2025 y tuvo un récord con el equipo de 27 victorias, 10 empates y ocho derrotas.

Se espera que en las próximas horas se anuncia de manera oficial el regresó de José Mourinho al Real Madrid donde de acuerdo con reportes el portugués firmaría por las próximas tres temporadas.

¿Qué ganó el Real Madrid con José Mourinho?

Jose Mourinho vivirá su segunda etapa como estratega del Real Madrid donde buscará llevar al equipo a lo más alto luego de una temporada para el olvido.