Manuel Pellegrini, técnico del Betis , confirmó que Andrés Guardado se volvió a lesionar tras la gira europea con la selección mexicana y por eso no lo convocó para el choque ante el Atlético de Madrid de la Jornada 7 de LaLiga .

“Lamentablemente Andrés (Guardado) cuando volvió de la selección lo entrenamos normal, pero el último día antes del partido tuvo una lesión muscular que no le permitió estar en la lista de citados.

“Es un tema que se conoce ampliamente, las federaciones de futbol citan a sus jugadores para su selección y los clubes están obligados a prestarlos, no se puede decidir cuándo se presta y cuándo no se presa. Si se manda un informe médico cuando no están aptos para jugar, pero sí dependiendo de la federación la capacidad nominal”, explicó Pellegrini en conferencia de prensa.