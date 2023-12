El italiano Andrea Pirlo, actual entrenador del Sampdoria, desveló este miércoles que firmó un contrato con el Real Madrid en 2006, pero agregó que volvió a firmar con el Milan cuando supo que el equipo italiano no sería sancionado con un descenso a la Serie B por el conocido 'Calciopoli' .

"Después del 'Calciopoli' acabábamos de ganar el Mundial y no sabíamos cómo se reanudaría el futbol italiano. Ya había firmado el contrato con el Real Madrid, pero luego el Milán se mantuvo en Serie A y la C hampions League y entonces firmé con los rossoneri", reconoció en una entrevista con Radio TV Serie A.

"Durante el Trofeo Joan Gamper me llamó Guardiola a su despacho porque me quería en el Barcelona. Al mismo tiempo, también iba tomando forma la idea y la posibilidad de que Ibraihimovic viniera a Milán. Al final llegó Ibra y yo me quedé también", explicó.