El Barcelona goleó al Valencia en LaLiga, resultado que lo mantiene en la segunda posición, solo dos puntos por debajo del Real Madrid, en este último partido hubo una ausencia que parece no pesar.

Fue la de Lamine Yamal que está recuperándose de una lesión, la cual también podría alejarlo del debut del Barcelona en la Champions League el próximo jueves cuando enfrente al Newcastle United.

Algo que se volvió viral este día, fue un video del hermano menor de Lamine Yamal, Keyne, quien se le ve jugando con Nicki Nicole, novia del futbolista. El clip muestra cómo se divierten en un restaurante con unos palillos de comida japonesa.

Cabe destacar que Lamine y Nicole habían sido cuidadosos en su relación, hasta que no pudieron ocultarlo más y confirmaron su noviazgo.

Este video muestra la cercanía de Nicki con la familia de Yamal, algo que él siempre ha mostrado en sus redes sociales.

Además, del duelo de Champions League, Barcelona enfrentará al Getafe cuando se reinicie el futbol de España, después se medirán ante el Real Ovideo, duelos en los que se espera que Lamine Yamal ya esté de regreso y pueda ser alineado por Hansi Flick.