    Barcelona

    Hermano menor de Lamine Yamal y Nicki Nicole juegan en convivencia familiar

    El futbolista de Barcelona no pudo disputar el partido en el que los Blaugranas golearon al Valencia.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡La tía Nicki! La tierna imagen junto al hermano de Lamine Yamal

    El Barcelona goleó al Valencia en LaLiga, resultado que lo mantiene en la segunda posición, solo dos puntos por debajo del Real Madrid, en este último partido hubo una ausencia que parece no pesar.

    Fue la de Lamine Yamal que está recuperándose de una lesión, la cual también podría alejarlo del debut del Barcelona en la Champions League el próximo jueves cuando enfrente al Newcastle United.

    PUBLICIDAD

    Algo que se volvió viral este día, fue un video del hermano menor de Lamine Yamal, Keyne, quien se le ve jugando con Nicki Nicole, novia del futbolista. El clip muestra cómo se divierten en un restaurante con unos palillos de comida japonesa.

    Cabe destacar que Lamine y Nicole habían sido cuidadosos en su relación, hasta que no pudieron ocultarlo más y confirmaron su noviazgo.

    Este video muestra la cercanía de Nicki con la familia de Yamal, algo que él siempre ha mostrado en sus redes sociales.

    Además, del duelo de Champions League, Barcelona enfrentará al Getafe cuando se reinicie el futbol de España, después se medirán ante el Real Ovideo, duelos en los que se espera que Lamine Yamal ya esté de regreso y pueda ser alineado por Hansi Flick.

    Video Un juegazo: Así podrás ver el Newcastle vs. Barça de la Champions League

    Más sobre Barcelona

    4:42
    ¡Y sin Lamine Yamal! Barça golea cómodamente al Valencia

    ¡Y sin Lamine Yamal! Barça golea cómodamente al Valencia

    1:28
    ¡Tensión al rojo vivo! Afición del Rayo Vallecano amenaza a jugadores del Barcelona

    ¡Tensión al rojo vivo! Afición del Rayo Vallecano amenaza a jugadores del Barcelona

    1 min
    Barcelona sorprende a Rafa Márquez e Iniesta con tercera jersey retro

    Barcelona sorprende a Rafa Márquez e Iniesta con tercera jersey retro

    1 min
    Papá de Lamine Yamal ningunea a Nicki Nicole: Aquí sus polémicas declaraciones

    Papá de Lamine Yamal ningunea a Nicki Nicole: Aquí sus polémicas declaraciones

    1:35
    Resumen | ¡Debut amargo! El Barcelona desata enojo e incredulidad en LaLiga

    Resumen | ¡Debut amargo! El Barcelona desata enojo e incredulidad en LaLiga

    Relacionados:
    BarcelonaLamine YamalFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: Papás por siempre
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD