    Lionel Messi

    Lionel Messi interrumpe momento romántico de pareja en Barcelona

    El astro argentino regresó a Barcelona y provocó la locura entre los aficionados.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video Una locura; Messi ‘interrumpe’ momento romántico de pareja

    Lionel Messi regresó a Barcelona y mientras caminaba por las calles de la ciudad interrumpió un momento romántico de una pareja que nunca olvidarán y que para su fortuna quedó todo grabado.

    La pareja se encontraba disfrutando de la noche en la ciudad cuando de repente fueron sorprendidos por el ex jugador del Barcelona que pasó a un lado de ellos.

    Al principio no se habían percatado de la presencia de Messi, pero al sentir los pasos del jugador voltearon enseguida y se quedaron inmóviles y con la boca abierta por ver a la 'Pulga', quien caminaba con otras personas.

    Dicha video publicado en Tik Tok se hizo viral de inmediato entre los aficionados al futbol quienes también se sorprendieron con lo que vivió la pareja española.

    MESSI VISITA EL CAMP NOU

    Previo a unirse con la Selección de Argentina para su compromiso ante Angola, Lionel Messi pasó por Barcelona para pisar nuevamente el césped del Camp Nou.

    A mitad de la noche el exjugador blaugrana ingresó al renovado estadio donde describió los momentos que vivió en ese lugar.

    “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, indicó en sus redes sociales.

    Video ¿Regresa? Messi vuelve al Camp Nou e ilusiona a los fans del Barça

