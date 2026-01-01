Copa Africana de Naciones Gobierno de Gabón desata escándalo al castigar a selección y expulsar a Aubameyang En una decisión insólita, el cuerpo técnico es disuelto y toda la Selección Nacional castigada.

Video ¡Insólito! ¡Gobierno ordena expulsión de crack mundial y disuelve cuerpo técnico!

El Gobierno de Gabón tomó una decisión insólita de castigar a su Selección Nacional después de su actuación en la Copa Africana de Naciones que entró en su etapa de Octavos de Final.

El ministro de deportes Simplice Désiré Mamboul firmó una resolución en donde el mismísimo gobierno del país africano tomó la decisión de castigar a toda la selección.

El cuerpo técnico quedó disuelto y se puso el dedo sobre dos elementos clave, uno de ellos es Pierre Emerick Aubameyang, actual jugador del Marsella y ex de equipos como Dortmund, Barcelona o Arsenal.

“YConsiderando los efectos que se oponen diametralmente a los valores de la ética y la conducta ejemplar que defiende la Quinta República, el Gobierno decide la disolución del cuerpo técnico; suspensión de la Selección Nacional hasta nuevo aviso; y la exclusión de los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre Emerick Aubameyang”, se leyó en la orden gubernamental.

Aubameyang no participó en el último encuentro de Gabón en la Copa Africana de Naciones ante Costa de Marfil ante molestias musculares y, de hecho, abandonó la concentración antes de ese encuentro.