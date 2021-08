"Merecidamente estamos en la Final con todo respeto al adversario. Viva México, cabrones. Son otros jugadores, otros momentos, pero bueno yo dije que me gustaría enfrentarlos en la Final por el respeto que tengo por ellos, pero tocó antes y el futbol tiene eso, no se puede sonreír los dos, siempre uno se va a casa más triste, por suerte no hemos sido nosotros", afirmó tras el encuentro.