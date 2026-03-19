Futbol Femenil ¡FIFA pide más mujeres en cuerpos técnicos de selecciones femeniles! Consejo de la FIFA aprueba que, en todas las competiciones femeniles, los equipos incluyan dos mujeres en su cuerpo técnico.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video FIFA apoyará con estas medidas el futbol femenil!

La FIFA sigue con sus medidas para fortalecer la estructura del futbol femenil a nivel mundial. El organismo anunció una nueva medida que obligará a todos los equipos participantes en competencias femeniles a incluir mujeres en sus cuerpos técnicos.

La disposición establece que al menos dos mujeres deberán estar en el staff en el banquillo durante los partidos. Una de ellas deberá desempeñar el rol de entrenadora o asistente lo que representa un gran paso en equidad y profesionalización.

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La medida entrará en vigor con este torneo

La medida se pondrá en marcha en todas las competiciones que organiza la FIFA tanto a nivel de selecciones como de clubes y entrará en vigor en la Copa Mundial Femenina Sub-20 que se disputará en Polonia en septiembre del 2026.

Más allá de la exigencia en el banquillo, la normativa forma parte de una estrategia más amplia del organismo rector del futbol mundial, para garantizar una mayor participación de mujeres en roles claves dentro de los equipos.

FIFA busca impulsar decisiones más equitativas en el desarrollo del futbol femenil, promoviendo no solo la participación de jugadoras en el campo, sino la presencia de mujeres en la toma de decisiones y en la conducción de los equipos.