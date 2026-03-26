Futbol Ovalle se estrena con golazo en la nueva temporada de la NWSL La Maga tuvo una increíble actuación en su tercer juego de la nueva temporada de la NWSL incidiendo en dos de los tres goles de la victoria.



Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Se te va a extrañar Maga! Jacqueline Ovalle deja el campo de juego

La futbolista mexicana Jacqueline Ovalle fue la gran figura en la victoria de Orlando Pride 0-3 ante Chicago Stars al incidir en dos de los tres goles, destacando su tanto de taquito en la primera mitad.

Fue al minuto 22 con el marcador ya en favor de Orlando que la Maga Ovalle recibió el balón desde el lado izquierdo del área y de espaldas remató de taquito para sorprender a las defensas y a la portera rival, logrando aumentar el marcador.

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¿Cuánto quedó Chicago Stars vs Orlando Pride?

El partido se resolvió en el primer tiempo, pues luego de que Barbra Banda abriera el marcador a los once minutos y el tanto de Ovalle. Llegó el tercer gol al minuto 35 de Hannah Anderson luego de una asistencia de la mexicana, quien incidió así una vez más en el triunfo.

Esta es la primera victoria de la temporada para Orlando Pride que las colocan en el sexto lugar de la tabla, tras una derrota y un empate previos en el inicio de la nueva campaña.

En su siguiente partido, Orlando se enfrentará al Gotham, club que ha venido a la baja luego de ganar su primer partido y que por el momento se ubica en el noveno puesto de la clasificación general.