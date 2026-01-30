    Futbol Femenil

    Árbitras mexicanas harán historia en la primera Supercopa de la FIFA

    La primera Final intercontinental femenil en la historia a nivel de clubes tendrá presencia mexicana.

    Por:Fernando Vázquez
    Las ábitras mexicanas: Katia Itzel García como árbitra central, Karen Díaz y Sandra Ramírez Alemán como asistentes, Karen Hernández como Cuarta y Diana Pérez Borja como AVAR fueron designadas por la FIFA para la primera final de la Supercopa Femenina que se disputará en Londres.

    La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol se complace en anunciar la designación de un equipo arbitral mexicano para la histórica Final de la primera edición de la Supercopa de la FIFA, que se disputará el próximo domingo 1 de febrero en el Arsenal Stadium de Londres, entre los clubes Arsenal y Corinthians.

    El equipo estará conformado por destacadas árbitras mexicanas, quienes han demostrado profesionalismo, capacidad y excelencia en el ámbito internacional:

    • Katia Itzel García Mendoza – Árbitra Central
    • Karen Janett Díaz Medina – Árbitra Asistente
    • Sandra Ramírez Alemán – Árbitra Asistente
    • Karen Hernández Andrade – Cuarta Árbitro
    • Diana Stephania Pérez Borja – Asistente de VAR

    La presencia de este grupo de árbitras en una final de talla mundial representa un orgullo para el arbitraje mexicano y un reconocimiento al esfuerzo, preparación y compromiso de nuestras oficiales en el futbol internacional.

    La Comisión de Árbitros felicita a cada una de ellas por este logro y reafirma su compromiso de seguir impulsando el desarrollo y la participación de árbitras y árbitros mexicanos en las más altas competencias del futbol mundial.

