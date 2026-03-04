    Futbol Femenil

    ¡Miguel Layún confirma su lado altruista en operación a jugadora!

    La futbolista poblana Claudia Cid agradece a Miguel Layún y al doctor Gerardo Meraz ayudarla para la operación de rotura de ligamento.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡El futbol se une en torno a la jugadora Claudia Cid!

    Hace unas semanas la futbolista poblana, Claudia Cid, sufrió la rotura de ligamento durante un entrenamiento con su equipo, el KFF Vllaznia Shkoder, de Albania, por lo que solicitó ayuda para su intervención quirúrgica, ya que su equipo no quiso hacerse responsable de los gastos operatorios.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol Femenil

    Árbitras mexicanas harán historia en la primera Supercopa de la FIFA
    1 mins

    Árbitras mexicanas harán historia en la primera Supercopa de la FIFA

    Fútbol
    ¡Acabaron hasta en la comisaría! Campal de escándalo por racismo en fut femenil
    1:30

    ¡Acabaron hasta en la comisaría! Campal de escándalo por racismo en fut femenil

    Fútbol
    Marion: Un torneo que se inaugura 23 años después de la varonil
    2:03

    Marion: Un torneo que se inaugura 23 años después de la varonil

    Fútbol
    La Selección Mexicana Femenil ya se alista para el MexTour W
    2 mins

    La Selección Mexicana Femenil ya se alista para el MexTour W

    Fútbol
    Jugadoras de Canadá denuncian a su federación por discriminación
    2 mins

    Jugadoras de Canadá denuncian a su federación por discriminación

    Fútbol
    Copa Oro Femenil anuncia fechas y formato para edición 2024
    2 mins

    Copa Oro Femenil anuncia fechas y formato para edición 2024

    Fútbol
    Futbolista mexicana del Besiktas ayuda a damnificados tras sismo en Turquía
    1 mins

    Futbolista mexicana del Besiktas ayuda a damnificados tras sismo en Turquía

    Fútbol
    Sofía Álvarez vive sueño del Tri en medio de tragedia en Turquía
    2 mins

    Sofía Álvarez vive sueño del Tri en medio de tragedia en Turquía

    Fútbol
    Concacaf invita a Conmebol a la Copa Oro Femenil 2024
    1:19

    Concacaf invita a Conmebol a la Copa Oro Femenil 2024

    Fútbol
    Así presentaron el balón oficial del Mundial Femenil
    0:39

    Así presentaron el balón oficial del Mundial Femenil

    Fútbol

    De inmediato el asesor del deporte del Gobierno de Puebla, Roberto Ruiz Esparza, al enterarse de la situación brindó los primeros apoyos a través del Gobernador, Alejandro Armenta.

    La propia futbolista también organizó una rifa y se vendieron todos los boletos, para ayudar en los gastos operatorios, de la ex jugadora de la Liga MX Femenil.

    Este día a través de un video en su red social X, Claudia Cid agradece de manera personal al exfutbolista Miguel Layún y al doctor Gerardo Meraz por ayudarla para que se lleve a cabo la intervención.

    Cid asegura que Layún se puso en contacto con ella para apoyarla en la parte económica y el médico Meraz en operarla, sin ninguna remuneración económica.

    Esta noche se llevará cabo la rifa de la futbolista a través de su cuenta de Instagram.

    Relacionados:
    Futbol FemenilMiguel LayúnLiga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Polen
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX