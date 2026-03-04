Futbol Femenil ¡Miguel Layún confirma su lado altruista en operación a jugadora! La futbolista poblana Claudia Cid agradece a Miguel Layún y al doctor Gerardo Meraz ayudarla para la operación de rotura de ligamento.



Por: Baudelio García Espinosa

Video ¡El futbol se une en torno a la jugadora Claudia Cid!

Hace unas semanas la futbolista poblana, Claudia Cid, sufrió la rotura de ligamento durante un entrenamiento con su equipo, el KFF Vllaznia Shkoder, de Albania, por lo que solicitó ayuda para su intervención quirúrgica, ya que su equipo no quiso hacerse responsable de los gastos operatorios.

De inmediato el asesor del deporte del Gobierno de Puebla, Roberto Ruiz Esparza, al enterarse de la situación brindó los primeros apoyos a través del Gobernador, Alejandro Armenta.

La propia futbolista también organizó una rifa y se vendieron todos los boletos, para ayudar en los gastos operatorios, de la ex jugadora de la Liga MX Femenil.

Este día a través de un video en su red social X, Claudia Cid agradece de manera personal al exfutbolista Miguel Layún y al doctor Gerardo Meraz por ayudarla para que se lleve a cabo la intervención.

Cid asegura que Layún se puso en contacto con ella para apoyarla en la parte económica y el médico Meraz en operarla, sin ninguna remuneración económica.

Esta noche se llevará cabo la rifa de la futbolista a través de su cuenta de Instagram.