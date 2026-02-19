Mundial de Clubes El Mundial de Clubes aumentaría de 32 a 48 participantes en la edición de 2029 La UEFA estaría dispuesta a apoyar a la FIFA en aumentar los equipos participantes del Mundial de Clubes.

Video El Mundial de Clubes crece para 2029

En aras de brindar un mejor y mayor espectáculo, la FIFA no quita el dedo del renglón en el sentido de aumentar a 48 equipos el Mundial de Clubes, mismo que cuenta como más reciente campeón al Chelsea, quien venció 3-0 al PSG en la Final de la edición 2025.

PUBLICIDAD

A pesar de algunos desacuerdos previos, al parecer, la UEFA, encabezada por Aleksander Ceferin, estaría dispuesta a apoyar la propuesta de Gianni Infantino, quien actualmente es el presidente del la FIFA y que lleva varios años buscando el crecimiento del evento.

Muchos de los desacuerdos se fundamentaban el los riesgos que correría la UEFA Champions League al ser empatado con el Mundial de Clubes, sin embargo, en ese sentido, el máximo órgano rector del futbol mundial también cedió al comprometerse a no realizar el evento cada dos años, sino cada cuatro.

Esta propuesta de la FIFA nace de la premisa de no privarse de la presencia de grandes equipos en el Mundial de Clubes, como se ha dado en ediciones anteriores, donde se quedaron fuera equipos como Liverpool, Manchester United y Barcelona.