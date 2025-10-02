FIFA estudia dos grandes cambios para el Mundial de Clubes 2029

Video FIFA sorprende y da noticia que beneficia a los Clubes de la Liga MX

La FIFA analiza la posibilidad de permitir que hasta tres equipos de una misma liga disputen el próximo Mundial de Clubes de 2029, con la intención de evitar ausencias de grandes instituciones como Liverpool, Barcelona o Napoli, que quedaron fuera en la edición inaugural.

De acuerdo con el diario británico The Times, la medida no vendría acompañada de un incremento en la cantidad total de participantes, que, de momento, se mantiene en 32.

El objetivo es corregir el sistema actual de clasificación, basado en coeficientes de los últimos años y en los campeones de Champions de las últimas cuatro temporadas, un criterio que dejó fuera a campeones domésticos de primer nivel.

Un caso ilustrativo fue el del Liverpool, que pese a contar con mejor coeficiente que Chelsea y Manchester City, no accedió al torneo debido a que ambos lograron su boleto al conquistar la Champions en 2021 y 2023.

Aunque dentro de la FIFA existe interés en expandir el formato a 48 equipos y disputar el torneo cada dos años, la UEFA mantiene una posición contraria.