Jürgen Damm ya no es jugador de Tigres , pero su pasado no lo deja atrás y en esta ocasión ha dado de qué hablar después de una burla a Monterrey a través de las redes sociales.

"Yo sé que ya no pertenezco a esa institución, pero me siento contento y muy feliz, primeramente por mis compañeros, institución, afición que ya lo merecían y obviamente por todo México, proque esto deja muy en alto a todo el país. No le hagan caso a mi último tuit, es parte del futbol, es carrilla sana como a mí me toca recibirla en muchas ocasiones".