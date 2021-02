Bayern Múnich cumplió con los pronósticos a pesar de que por momento no sabía ni por donde, pero derrotó 1-0 a Tigres en la Final del Mundial de Clubes FIFA Catar 2020 .

Gignac estuvo intentando por todos lados, pero la zaga bávara lo contuvo de buena forma, salvo un remate de cabeza apenas al minuto 1, el francés no hizo más ante la portería de Manuel Neuer.

Tigres no bajó nunca los brazos, pero no pudo abrir jamás los espacios del Bayern Múnich que ya no atacó desde que consiguió el gol, pero que se guardó bien en zona defensiva para evita el empate.