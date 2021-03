Inglatera es eliminada de la Euro Sub-21 con gol de último minuto

Las derrotas contra Portugal y Suiza significaron que Inglaterra, que ahora no ha podido pasar de la fase de grupos en cinco de las últimas seis competiciones, necesitaba el margen de dos goles para progresar por diferencia de goles. El equipo de Aidy Boothroyd, que no ha logrado avanzar desde la fase de grupos en dos competiciones consecutivas, terminó último en su grupo, empatado a puntos con Suiza y Croacia, pero con Croacia superando el triple de diferencia de goles.

CUARTOS DE FINAL DE LA EURO SUB-21

España vs. Croacia

Portugal vs. Italia

Dinamarca vs. Alemania

Holanda vs. Francia.