"Habla mucho conmigo, que esté tranquilo, que voy a regresar bien, al cien por ciento y eso me da confianza porque normalmente los entrenadores estás lesionado y no hablan contigo pero esta no ha sido la ocasión, habla mucho conmigo, que tengo que regresar bien y estoy haciendo eso. Muy importante para mí porque genera confianza y con ganas de regresar. Me transmite que me va a tomar en cuenta y eso es importante para mí".