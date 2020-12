Roger Schmidt, motivación en la recuperación de Erick Gutiérrez

Han pasado tres meses desde que Erick Gutiérrez tuvo que alejarse de las canchas debido a una operación en el tobillo . El mediocampista explicó que no estuvo solo durante su recuperación pues recibió apoyo de Roger Schmidt , su entrenador en el PSV Eindhoven , quien le externó que no se apresurara para que regrese de la mejor forma y le hizo saber que cuenta con él para el equipo, por lo que ahora que está recuperado buscará corresponder a la confianza con su trabajo en la cancha.

"Habla mucho conmigo, que esté tranquilo, que voy a regresar bien, al cien por ciento y eso me da confianza porque normalmente los entrenadores estás lesionado y no hablan contigo pero esta no ha sido la ocasión, habla mucho conmigo, que tengo que regresar bien y estoy haciendo eso. Muy importante para mí porque genera confianza y con ganas de regresar. Me transmite que me va a tomar en cuenta y eso es importante para mí.