    El Salvador

    El Salvador construye nuevo Estadio Nacional que promete ser magnífico para 2027

    El futuro recinto promete ser uno de los mejores de la zona de Concacaf y del continente.

    Por:Juan Regis
    El Estadio Azteca, que contará con su tercera inauguración en Copas del Mundo en el verano de 2026, tendrá un digno rival para 2027 en la Concacaf luego de darse a conocer los avances del nuevo Estadio Nacional que albergará los partidos de la Selección de El Salvador.

    Con una inversión de 100 millones de dólares, financiados por el gobierno chino como parte de los acuerdos de cooperación firmados con El Salvador, el Estadio Nacional promete colocar a dicho país en el mapa como uno de los destinos más importantes de Centroamérica en materia de espectáulos deportivos masivos.

    La construcción inició en noviembre de 2023 y, luego de poco más de dos años, las expectativas son reales de cara al 2027, año en el que se tiene pleneada la inauguración del novedoso inmueble.

    Las comparaciones con el remodelado Estadio Azteca no se hicieron esperar y la rivalidad con México tendrá otro punto a favor, ya que muchos argumentan que superará al Coloso de Santa Úrsula.

    Sin embargo, el Estadio Nacional tendrá una capacidad de 50 mil espectadores con capacidad para ampliarse hasta 60 mil, muy lejos del Azteca, pero contará con estándares más recientes en iluminación, conectividad, eficiencia energética y experiencia digital.

    Como todos los recientos construidos en este siglo, el Estadio Nacional salvadoreño no solo servirá para albergar los juegos de 'La Selecta', sino también para acoger todo tipo de eventos masivos, desde conciertos hasta convenciones.

    El Salvador

