    CONCACAF

    Concacaf Series; el torneo que busca ayudar a selecciones no mundialistas

    En Marzo 15 selecciones de la región entrarán en acción

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Así será el camino del Tri al Mundial de 2030

    La Concacaf dio a conocer las fechas de su nuevo torneo que busca recompensar a las selecciones de la región que no lograron clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 26 y puedan tener roce internacional.

    PUBLICIDAD

    Más sobre CONCACAF

    El estadio de El Salvador que hace temblar al Azteca para el 2027
    1:15

    El estadio de El Salvador que hace temblar al Azteca para el 2027

    Fútbol
    Reducen número de equipos en el futbol varonil de Los Angeles 2028
    1 mins

    Reducen número de equipos en el futbol varonil de Los Angeles 2028

    Fútbol
    Ronaldo Cisneros y Alajuelense se consagran tricampeones de la Copa Centroamericana
    1 mins

    Ronaldo Cisneros y Alajuelense se consagran tricampeones de la Copa Centroamericana

    Fútbol
    ¡Agárrense! México jugaría la Copa América 2028, ¿en Estados Unidos?
    1:16

    ¡Agárrense! México jugaría la Copa América 2028, ¿en Estados Unidos?

    Fútbol
    ¡Touchdown de Charlyn Corral! México golea 14-0 a San Vicente
    1:01

    ¡Touchdown de Charlyn Corral! México golea 14-0 a San Vicente

    Fútbol
    ¡El sexto de Charlyn Corral! El gol 13 para el Tri Femenil
    1:22

    ¡El sexto de Charlyn Corral! El gol 13 para el Tri Femenil

    Fútbol
    ¡La docena para México! El quinto de Charlyn Corral
    1:18

    ¡La docena para México! El quinto de Charlyn Corral

    Fútbol
    ¡México firma el gol 11 sobre San Vicente y las Granadinas!
    1:14

    ¡México firma el gol 11 sobre San Vicente y las Granadinas!

    Fútbol
    ¡Primer balón que toca Montse Saldívar y lo convierte en gol 10 de México!
    0:56

    ¡Primer balón que toca Montse Saldívar y lo convierte en gol 10 de México!

    Fútbol
    ¡Hat-trick también de la Maga Ovalle! México firma el noveno en el marcador
    1:29

    ¡Hat-trick también de la Maga Ovalle! México firma el noveno en el marcador

    Fútbol

    Se trata de la Concacaf Series que estará integrada por 1 5 selecciones que serán repartidos en cuatro grupos que se disputara durante la ventana Internacional de partidos FIFA de marzo.

    Las selecciones que participarán son: Martinica, El Salvador, Cuba, República Dominicana, Guyana, Belice, Dominica, Sint Maarten, Saint Martin, Bonaire, Barbados, Islas Caimán, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas y Anguila.

    Los partidos se jugarán en tres sedes; los Grupos A y B jugarán en República Dominicana; el C en Bonaire y el D en Islas Caiman.

    Esta será la segunda ocasión que se dispute este torneo de carácter amistoso, en noviembre pasado se disputó la primera edición.

    ASÍ SON LOS GRUPOS DE LA CONCACAF SERIES 2026

    Los encuentros de la segunda edición de la C oncacaf Series Cup se disputarán del 25 al 31 de marzo y dentro de estas fechas cada selección disputará dos partidos.

    • Grupo A: Martinica, El Salvador, Cuba, República Dominicana.
    • Grupo B: Guyana, Belice, Dominica, Sint Maarten.
    • Grupo C: Saint Martin, Bonaire, Barbados.
    • Grupo D: Islas Caimán, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Anguila.
    Relacionados:
    CONCACAFEl SalvadorCubaRepública Dominicana

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX