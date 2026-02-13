CONCACAF Concacaf Series; el torneo que busca ayudar a selecciones no mundialistas En Marzo 15 selecciones de la región entrarán en acción

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Así será el camino del Tri al Mundial de 2030

La Concacaf dio a conocer las fechas de su nuevo torneo que busca recompensar a las selecciones de la región que no lograron clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 26 y puedan tener roce internacional.

PUBLICIDAD

Se trata de la Concacaf Series que estará integrada por 1 5 selecciones que serán repartidos en cuatro grupos que se disputara durante la ventana Internacional de partidos FIFA de marzo.

Las selecciones que participarán son: Martinica, El Salvador, Cuba, República Dominicana, Guyana, Belice, Dominica, Sint Maarten, Saint Martin, Bonaire, Barbados, Islas Caimán, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas y Anguila.

Los partidos se jugarán en tres sedes; los Grupos A y B jugarán en República Dominicana; el C en Bonaire y el D en Islas Caiman.

Esta será la segunda ocasión que se dispute este torneo de carácter amistoso, en noviembre pasado se disputó la primera edición.

ASÍ SON LOS GRUPOS DE LA CONCACAF SERIES 2026

Los encuentros de la segunda edición de la C oncacaf Series Cup se disputarán del 25 al 31 de marzo y dentro de estas fechas cada selección disputará dos partidos.