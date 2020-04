El día que Matías Almeyda le dijo que “no” al Real Madrid

“Estaba (Alfredo) Davicce de presidente y en ese momento, cuando me estaban buscando, todos los días subían la oferta por mí. Había aparecido el Real Madrid y otros equipos, pero yo le había dado mi palabra al Sevilla. Un día el presidente me llamó y me dijo que tenía que definir, porque los dos pagaban lo mismo”, afirmó en Superfútbol.