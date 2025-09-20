    Real Madrid

    Eder Militao le dedica el gol a su esposa y Karim Benzema reacciona

    El jugador brasileño marcó un golazo en el triunfo del Real Madrid contra el Espanyol.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Eder Militao cumple con el amor de su vida y Benzema reacciona

    El Real Madrid consiguió otro triunfo en LaLiga por marcador de 2-0 sobre el Espanyol de Barcelona y se mantiene como líder en el Futbol de España tras la fecha cinco.

    Los goles los marcaron Kylian Mbappé y Eder Militao, brasileño que hizo una promesa previa al juego y que se volvió viral en las redes sociales.

    Dicha promesa se dio a conocer por medio de su novia, quien exhibió una conversación previa al juego y en donde además de mostrar su amor, el jugador le promete dedicarle un gol, y así lo hizo al minuto 22 del encuentro con un trallazo lejano.

    El brasileño festejó con sus compañeros en el campo del Estadio Bernabéu y después hizo la dedicatoria formando una letra T con sus brazos, esto porque su pareja se llama Tainá Militao.

    Las reacciones no pararon ahí, desde Arabia Saudita también hubo reacción al triunfo del Madrid y del golazo de Militao, su excompañero Karim Benzema comentó el post de festejo que hizo el brasileño en su cuenta de Instagram.

    El próximo partido del Real Madrid en LaLiga será de visita ante el Levante el próximo martes 23 de septiembre en una jornada doble del futbol español.

    Video Mbappé sigue ‘on fire’ y Real Madrid mantiene paso perfecto en LaLiga

