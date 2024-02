Pero en su vida personal también deja entrever que la pasa bomba, pues junto a su pareja, Fer Serrano , comparte parte de su cotidianeidad en redes sociales y en entrevista exlcusiva con ‘Tito’ Villa para TUDN no fue la excepción y revelaron que tienen boda en puerta.

“Tenemos anillo. Para todo esto, Santi y yo somos los peores para organizar nuestra boda, faltan tres meses y no tenemos nada. Los papás de Santi… me habla todos los días la mamá y me dice: ‘Fer, puedes acordarte, por favor, que te casas en tres meses, necesitas ya decidir’.