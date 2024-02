Santiago Giménez sigue en un sueño que él mismo siente que es superior a todo lo que hubiera imaginado sobre su carrera como futbolista.

"Lo que estoy viviendo, es un sueño, pero nunca me imaginé que se diera así, todo tan rápido, ya tenía algunos años que no había un fichaje a algún club europeo, llegar a la selección nacional mayor a los 19 años, estar en la mirada de otros equipos europeos, es algo que nunca, por ahí me habrá pasado por la cabeza, o no tan pronto, ahora como te digo estoy viviendo el sueño, y es mucho más de lo que me hubiera esperado".

En palabras exclusivas para TUDN con David Faitelson y Emanuel 'Tito' Villa, el jugador del Feyenoord habló de lo que siente que los niños lo consideren como un ídolo en el club.

"Es algo hermoso, a mí me encantan los niños y para mí son los más importantes, a los que les tienes que dar el ejemplo, porque es la generación que viene, y que puedan ver en ti un gran ejemplo para mí es uno de los mayores propósitos en la vida.

"Siempre trato de ser el ejemplo para ellos, porque yo sé que todos fuimos niños, y siempre admiraba a un Jugador y muchas veces era ver cómo se comportaba fuera, entonces hay que ser responsable porque sé que soy ejemplo a los ojos de todos ellos".

SANTI Y EL AMOR QUE RECIBE EN ROTTERDAM

Santiago Giménez comentó en esta entrevista cómo es su día a día en una ciudad como Rotterdam cuando sale a la calle.

"Maravilloso, son muy respetuosos, muy pocos piden fotos, obviamente si estoy en el estadio si me piden, pero normalmente con la beba (su novia) vamos al centro en metrobús o en el metro, y la gente me reconoce y te saluda de qué Santi, vas a anotar mañana, pero no te piden fotos, te saluda, hasta ahora gracias a Dios me han tirado buena vibra, si sigo con esta racha sin goles será diferente".

El mexicano también tuvo palabras sobre el cobijo que tiene de los fans del Feyenoord y el gran apoyo que ha recibido.

"Desde el primer día, me recibió muy bien, y también siento que aquí la gente entiende mucho de futbol, el aficionado entiende mucho de futbol, en México, entienden algunos, pero muchos piensan que el delantero sólo tiene que hacer goles, y si no tuvo un mal partido. Aquí no, tú haces un buen partido y no haces gol, la gente te lo reconoce.

"Nací con la idea de que delantero tiene que hacer goles, a mí me gusta divertirme y jugar bien, yo prefiero jugar bien y no hacer golf que hacer gol y no jugar bien, eso me ha ayudado mucho. No te estoy diciendo que no me gusta porque también me pasa lo mismo... tengo la espinita, pero jugar bien es como de que me sentí bien y es lo más importante".