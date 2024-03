“Creo que por ser latino, por ser mexicano me gustaría LaLiga de España y la que mejor me vendría, te lo digo personal. Puede ser Alemania o Inglaterra, no sé, una de esas; después no sé, no tengo idea, pero es lo que yo creo.

“De gustos sí me gustaría España porque siento que es lo más parecido a Latinoamérica. (En Alemania) no sé si tanta rivalidad, en futbol sí (con Países Bajos), la verdad es que… mi padre siempre trata de ser mesurado con el proceso, llevarme de la mejor manera y entiendo perfecto eso y al final no tengo la respuesta de en qué liga me irá mejor, en qué no, eso no puedo saberlo”.