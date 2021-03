Edson Álvarez se ha ganado la titularidad con Ajax producto de sus buenas actuaciones, pero para Marco van Basten , el mexicano no es de los mejores del club holandés y dijo duras críticas contra el jugador .

El mítico jugador de Holanda, no solo tundió a Edson Álvarez , pues también se refirió a Rensch y Gravenberch , pero del mexicano piensa que le cuesta tener la pelota en los pies.

"Ves que Rensch está en el lateral derecho, Timber en la derecha, en el centro, Gravenberch y Álvarez en el medio campo; no son los mejores futbolistas. Esos no son los jugadores del Ajax. Gravenberch no ha estado bien en los últimos partidos. tienes que lidiar con eso.