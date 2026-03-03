AFC AFC cancela partido de Cristiano Ronaldo en Champions por seguridad La Confederación Asiática de Futbol suspendió todos los partidos de sus torneos continentales este martes.

Video Guerra en Medio Oriente: AFC cancela juego de Cristiano Ronaldo por seguridad

Los reportes de que Cristiano Ronaldo abandonó Arabia Saudita debido a la guerra en Medio Oriente se avivó con la suspensión de los partidos de la Champions League de Asia.

A través de un comunicado, la Confederación Asiática de Futbol, señaló que debido a la tensión política existente en la zona, no se realizarán partidos durante los siguientes 15 días.

COMUNICADO QUE CANCELA PARTIDO DE CRISTIANO RONALDO



El conflicto bélico de Estados Unidos e Israel con Irán ha desatado ataques a países árabes como Baréin y Arabia Saudita, por el momento.

"Tras la decisión del 1 de marzo de posponer los partidos de ida de la fase eliminatoria de las competiciones de clubes de la AFC en la Región Oeste, la Confederación Asiática de Futbol (AFC) confirma hoy el aplazamiento de los encuentros de vuelta.

"En consecuencia, los siguientes partidos, programados originalmente del 9 al 11 de marzo de 2026, han sido pospuestos hasta nuevo aviso: Liga de Campeones Elite de la AFC 2025/26: Partidos de vuelta de octavos de final (Región Oeste), Liga de Campeones Dos de la AFC 2025/26 y Liga Desafío de la AFC 2025/26: Partidos de vuelta de cuartos de final entre equipos de la Región Oeste".

Hasta el momento, la liga de Arabia Saudita se ha pronunciado sobre una posible suspensión de partidos, que afectaría a Julián Quiñones con el Al-Qadisiya, donde marcha segundo en la tabla de goleadores con 22 tantos.