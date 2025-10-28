Video La criminal entrada de Cuauhtémoc Blanco en el Clásico de Leyendas

El clásico de leyendas entre América y Chivas disputado el sábado 25 de octubre en Tijuana nos recordó a viejos tiempos de la rivalidad entre los dos equipos más populares de México.

Y es que Cuauhtémoc Blanco se olvidó por un segundo del encuentro amistoso y la camaradería y recetó una entrada criminal por detrás a Alberto 'Venado' Medina luego de que el ídolo del americanismo se calentara por perder el balón tras una supuesta falta que no le marcaron momentos antes.

Por fortuna, el incidente no pasó a mayores, pues la entrada no lesionó al Venado y el partido continuó su curso para entretener a los presentes que acudieron motivados por la nostalgia de la rivalidad.

El partido inició de manera solemne con el minuto de silencio por la muerte de Manolo Lapuente, cuya noticia de su fallecimiento paralizó al futbol mexicano en la tarde del fin de semana.