"Me hubieran puesto en el Manchester United y en el Real Madrid vas a ver si no vuelo, me mandaron al Valladolid, ni hablar, así es el destino, no pasa nada... Créemelo que sí. Y las mismas tonterías que hacía de paradas de pompis, lo hubiera hecho allá".

"Era un jugador que me divertía en la cancha pero con responsabilidad, corría, luchaba, me sacrificaba, Lapuente me decía deja de dar pases para gol a Luis Hernández, mételos tú, pero era un jugador atrevido, no me importaba nada", afirmó Cuauhtémoc Blanco.