"Nadie quiere salir de cambio, no por otra cosa, yo sentía que por ahí iba a haber una oportunidad de hacer un gol, pero son decisiones que toma el Vasco y él decide lo mejor para el equipo y también estar consiente que ante Costa Rica tuve una muy clara y no pude aprovecharla".

Al hablar sobre la marca que posee Javier "Chicharito" Hernández como el máximo goleador del cuadro Tricolor y la posibilidad de superarla, el artillero no se mostró indiferente a lograrlo, pero advirtió que lo grupal es lo primordial sobre lo individual.

" Los récords están para romperse, pero no es algo que me quite el sueño, yo prefiero quedar campeón de la Copa Oro, prefiero quedar campeón del Mundial, antes de romper el récord de goles".