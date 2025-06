"Tenemos muchos jugadores en Europa y tenemos la representación de un jugador que ha ganado todo en donde se ha parado como es Keylor (Navas). Entonces hablemos de que esta es una selección importante ¿Qué tan lejos estamos de Estados Unidos y México? Al contrario, me parece que estamos en el mismo nivel y con las oportunidades de demostrarlo ", dijo el 'Piojo' en rueda de prensa.

"Hoy es el Mundial de los tres que mencionaste, pero en su Mundial podemos ir a mostrar que estamos bien que estamos preparados. Primero, por supuesto, conseguir la calificación y después ir a pelear por una buena oportunidad para demostrar que Canadá, Estados Unidos y México no son más allá de lo que es Costa Rica. Y Costa Rica hoy puede mostrar eso", agregó Herrera.

Por su parte, Keylor Navas , que gracias al DT mexicano volvió a la selección, piensa que Costa Rica no tiene que temer a nadie y debe jugar de la misma forma siempre, incluyendo ante la Selección Mexicana que será rival de los ticos en la Copa Oro.

"O sea que, no tienen que cambiar nuestra forma de ver un partido dependiendo del rival que vamos a enfrentar. Yo creo que sí es cierto que se va a hablar más porque es México y va a haber más 'boom' de las cosas afuera, será un estadio lo más parecido a un Mundial. Pero para nosotros mentalmente no puede cambiar y no lo digo en menosprecio de nada, sino que cuando uno tiene una mentalidad debe ir a ganarle a cualquier equipo y sabe que tiene que dar el 100%", concluyó