El Vasco aclaró que no le gustó la imagen que México dio en el partido ante República Dominicana , pero dejó en claro que no debe traicionar su 'esencia' al intentar copiar otros estilos de juego.

"En algunas fases del partido, no del todo, la imagen no, no me gustó, es muy fácil hablar de imagen o estilo, pero el estilo nuestro no puede ser como el de Alemania, Japón o Argentina, somos mexicanos y tenemos nuestro estilo, nuestros modos.