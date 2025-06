"Nunca he sido un técnico que me burle del rival, pero disfruto los goles que hacen mis equipos a los que dirijo, disfruté los goles cuando los hacía en contra al América cuando no dirigía al América, disfruté los goles que le hacía el América al Atlante y mira que es el equipo de toda mi vida y hoy voy a hacerlo".

"Mis muchachos están trabajando para eso, para poder conseguir logros y poder estar. Sin ninguna duda voy a estar con ellos, atrás de ellos, reitero, me duele no dirigir a México, me duele no estar en México, pero hoy otra selección, otro país apostó por mi, tengo que jugármela con ellos a full".