"Felicitarlos por el gran partido que dieron, que así sigan durante toda la Copa Oro, si juegan así pueden llegar lejos. Tres puntos que era lo que se necesitaba, sumar para alcanzar objetivos, terminar primeros de grupo, estos partidos no son fáciles, hay que trabajarlos bien como lo vimos en el primer tiempos, ellos muy cerrados atrás, era difícil entrarles" dijo Jiménez a los medios.

"No, exceso de confianza no, hay que agradecerle a Dominicana que juega de esa manera, que no es un equipo que es fácil, se agradecen ese tipo de rivales. Mejorar ganando es lo mejor, creo que los goles son bastante evitables y hay que trabajar sobre eso.