"Pienso que el rival hizo mucho, mucho mérito para hacernos dos goles, más allá de cómo los tomamos, el rival nos exigió, hizo 5-4-1 y no se movió de ahí, hizo un gran trabajo, jugaron bien. Es un equipo bien trabajado, con 8 o 10 jugadores en Europa y ha crecido mucho".

El estratega del Tricolor, a pesar de sentirse satisfecho con los tres goles conseguidos y haberse visto en dificultades con los dos del rival, consideró que el portero mexicano no pasó muchos momentos complicados, pero elogió la contundencia de Dominicana .

"No tuvo mucho trabajo Malagón, fueron certeros en sus dos goles, un poco nerviosos, apurados, una defensa muy cerrada , nos faltaba profundidad, ellos con buenos espacios en los contraataques".

Finalmente, el Vasco consideró que sus dirigidos no se descompusieron hacia el final del partido, al tiempo que pedía no subestimar al rival.

"El equipo no se descompuso, sí hay cosas que corregir, no subestimemos al rival, nos llevó al límite, es un buen triunfo para empezar . Mi equipo mantuvo el equilibrio emocional y al rival ojalá sigan jugando así, seguramente van a tener muchas buenas noticias".

AGUIRRE PLANEA CAMBIOS PARA ENFRENTAR A SURINAM

Al hablar de lo que se espera del segundo duelo de la Selección Mexicana en la Copa Oro , Javier Aguirre advirtió que ante Surinam echará mano de jugadores que no vieron acción ante República Dominicana.

"Tenemos a Israel Reyes, lo quité del primer partido. Lo de César, parece que no es grave, Johan ya debe estar el siguiente partido y Chiquete cumplió, es un jugador con mucho futuro, me encanta Chiquete; Johan y Montes hacen buena pareja de centrales no los pude juntar, pero espero que para el siguiente partido estén en condiciones".