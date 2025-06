Erik Lira aseguró que no hay mejor vitrina para salir a Europa que jugar con la Selección Mexicana que disputar el Mundial de Clubes.

En entrevista para TUDN, el jugador de Cruz Azul señaló hubiera rechazado cualquier oferta para jugar el torneo de clubes.

PUBLICIDAD

"La verdad es que yo sepa no, pero creo que mi respuesta hubiera sido la misma, porque la Selección Mexicana. No hay mejor vitrina que eso y no hay mejor que estar compitiendo y portando estos colores"

“ Es un sueño el tener que dar ese salto (a Europa) yo sé que a veces no depende de mí depende de muchas otras cosas más a un año al Mundial también es complicado ese tema, pero vamos a ver qué pasa. Yo estoy muy bien, hoy en día mi cabeza está al 100% en la Copa Oro en seguir creciendo en seguir levantando la mano y tratar de que a México le vaya bien, después lo individual vendrá solo", indicó Erik Lira.

Asimismo, Erik Lira destacó su presente que ha tenido con Cruz Azul que lo ha llevado al Tri y a un año del Mundial se ve siendo convocado y alzando la mano para estar en la lista final.

“ Es una recompensa al trabajo realizado, no solamente en el club si bien no pudiera estar acá si no fuera por el Cruz Azul y por mis compañeros, así que nada agradecerle a eso y seguir trabajando que mi techo es muy alto y no me voy a conformar con nada"

“Si me veo en alguien constante en las convocatorias, pero no me conformo con venir, al contrario, vengo y siempre digo una cosa es estar convocado y otra cosa es jugar y quiero jugar siempre, pero voy a querer primero lo colectivo antes del individual" agregó Lira.

Video Erik Lira adelanta que se vienen buenas cosas para él Tras la obtención de su primer título defendiendo la playera de Cruz Azul, el futbolista asegura que quiere irse a Europa.