¡Tres de tres! Corinthians, Mineiro y Paranaense califican a Cuartos de Final

Este miércoles habrá cuatro partidos por el boleto a los Cuartos de Final: el Palmeiras vs. Cerro Porteño (3-0), Colón vs. Talleres (1-1), River Plate vs. Vélez (0-1) y Flamengo vs. Tolima (1-0). Mientras que el jueves cerrará los Octavos de Final el Estudiantes vs. Fortaleza (1-1).