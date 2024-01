Xavi Hernández , director técnico del Barcelona, lamentó la eliminación del equipo en los Cuartos de Final de la Copa del Rey a manos del Athletic Club y dijo que si al final de la temporada no se encuentran al nivel de competitividad que exige el club, sabe que se tendrá que ir.

“Si no estamos al nivel de competitividad al final de temporada pues lo normal es que me tenga que marchar, como todos los entrenadores. Estamos en un club grande, es el Barça, sé dónde estoy y me van a exigir títulos o al menos competirlos.