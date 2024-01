El Atlético de Madrid, tras eliminar al último campeón, el Real Madrid, recibirá en su estadio al Sevilla, que visitará el Metropolitano en busca de un triunfo que le dé el pase a semifinales, algo que no logra desde 2021, cuatro años menos que el cuadro rojiblanco, que no accede entre los cuatro mejores de la competición desde 2017.

PARTIDOS DE CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY

-Athletic Club vs. Barcelona

-Celta de Vigo vs. Real Sociedad

-Mallorca vs. Girona

-Atlético de Madrid vs. Sevilla