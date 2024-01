"Me han hablado muy bien de él, los resultados han sido muy buenos, consiguió hacer playoffs con un filial y no es nada fácil porque era un equipo muy joven que cuando tiene un buen jugador te lo suben al primer equipo. Este año ha comenzado muy bien, está siguiendo su proceso y por lo que sé lo tienen muy en cuenta para un futuro y me alegro que se lo ha ganado y se lo merece".