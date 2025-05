Vicente Sánchez dice que detalles definirán la Final y manda dardo al América

Para el entrenador de La Máquina, Vicente Sánchez, no se trata solo de una final: es una obligación. “La grandeza de Cruz Azul exige pelear siempre por todo. Ganar este título nos permitiría ser el equipo más ganador de la Concacaf junto con América . Eso es lo que este club representa”, expresó el uruguayo en la conferencia previa al duelo decisivo.

" Es muy lindo llegar a la Final, de todas formas vamos a enfrentar a un gran rival, quedaron eliminados rivales con mucha jerarquía, quizás no llegaron a la Final, gracias al trabajo en el semestre podemos definir de local, era el objetivo, va a ser un partido muy intenso, las Finales son de detalles y hay que estar muy concentrados", dijo Sánachez.

" En Cuartos eliminamos a América, en Semifinales a Tigres, dos rivales de mucha jerarquía, llegamos a la Final con motivación, lo que pasó atrás no se puede corregir, es corregir lo que viene, vamos a ir con todo, tenemos ilusión, hambre, respetando al rival, es muy valioso de estar en la Final, dejó en el camino a grandes equipos, vamos con mucha ilusión y hambre de obtener la copa".

El camino no ha sido fácil, y el propio Sánchez reconoce la calidad del rival. El conjunto canadiense llega fortalecido tras eliminar a tres favoritos al título: Monterrey, Pumas e Inter Miami, este último liderado por Lionel Messi . Por eso, aunque el partido será en el Estadio Azul, no hay lugar para confiarse.

“Jugar en casa es una ventaja, sí, pero no asegura nada. Vancouver ha demostrado ser un equipo rápido, con mucha intensidad. No debemos subestimarlos”, advirtió el técnico.

Frente a rumores sobre su futuro, el estratega se mostró sereno y enfocado: “ No me desgasto pensando en lo que no controlo. Hoy estamos clasificados a la próxima Copa de Campeones, somos número uno en el ránking de Concacaf y tenemos una final por delante. Eso es lo que importa”.