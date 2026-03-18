Toluca Toluca elimina al San Diego en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup Con el doblete del 'Canelo' Angulo y uno más de Paulinho, los Diablos Rojos le dieron la vuelta al conjunto de la MLS.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

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Toluca recibió al San Diego FC en el partido de vuetla de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup, duelo que se disputó en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Toluca estuvo encima de San Diego desde los primeros minutos, pero no encontraba la fórmula para abrir la defensa, incluso les anularon un gol por fuera de lugar, Bruno Méndez había marcado con el remate de cabeza.

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Los minutos corrían y llegó el error en la salida del conjunto de la MLS, tras recuperar el balón el primer disparo se estrelló en el poste, el esférico le cayó en los pies al ‘Canelo’ Angulo que fusiló al porteo para abrir el marcador.

En la segunda mitad, con un poco más de confianza, el equipo de Antonio Mohamed se mantuvo intenso en la zona ofensiva y marcaron la diferencia para asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo.

Primero con un golazo en una triangulación que terminó definiendo Paulinho de forma exquisita, remató con el taquito de su pie para dejar sin oportunidad al arquero.

Minutos después, le sacaron el balón en el área a Paulinho, este le quedó de nueva cuenta al ‘Canelo’ Angulo que no perdonó y aunque lo revisaron en el VAR, las cosas no cambiaron y el Nemesio Diez celebró eufóricamente.

En el agregado rumbo al final del encuentro, llegó el cuarto tanto, obra de Jesús Gallardo, quien se animó a pegarle de fuera del área en la última llegada del partido y con un poco de fortuna en el desvío se coló a las redes.

Los Diablos Rojos se instalaron en la fase de cuartos de final y esperarán a su rival que saldrá de la llave entre el Mount Pleasant que enfrentará al LA Galaxy.

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