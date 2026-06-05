México 2026 Alexis Vega y Jesús Gallardo reciben su medalla de campeón de Concacaf Los jugadores de Toluca festejaron el título de la Concacaf Champions Cup en el Nemesio Diez.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Gallardo y Alexis Vega se toman foto con trofeo de la Concacaf

La Selección Mexicana goleó 5-1 a Serbia en el último partido de preparación previo a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Sudáfrica.

Al terminar este encuentro, los jugadores de Toluca, Alexis Vega y Jesús Gallardo vivieron un momento especial en su casa, recibieron su medalla y se tomaron la foto del recuerdo con el trofeo de la Concacaf Champions Cup.

PUBLICIDAD

Título que ganó el Toluca en penaltis ante Tigres el pasado sábado 30 de mayo, ambos jugadores fueron parte del plantel en este torneo, pero debido a la concentración con México no pudieron formar parte del partido.

Vega y Gallardo posaron para las fotos con sus familias y con los dirigentes, quienes hicieron la entrega de las respectivas medallas de campeón.

El lateral fue titular en este encuentro ante los serbios, mientras que el delantero formó parte del partido hasta la segunda mitad.

México se alistará para el gran día, el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México tendrá su debut en la Copa del Mundo.