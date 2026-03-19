América Ramón Juárez esperaba jugar contra Inter Miami y Messi en la Concacaf Champions Cup El defensa del América también señaló que será una serie dura ante Nashville en los cuartos de final.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Ramón Juárez lamenta no poder enfrentarse a Messi e Inter Miami

América logró avanzar a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, llave en la que enfrentará al Nashville y no al Inter Miami de Lionel Messi, como se tenía contemplado.

Ante esto, Ramón Juárez señaló que de todas formas será una serie complicada, porque los de Tennessee son duros, aunque lamentó que no se diera el juego ante el equipo de las Garzas.

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“La verdad, lo que pienso es que va a estar durísima a ser eliminatoria, sabemos cómo juega Nashville, sabemos que es un equipo muy duro, realmente el papel, quizá imaginábamos que podía ser Inter, pero bueno, al último pasó Nashville y sabemos que es un gran equipo y va a ser una eliminatoria muy dura”.

Sobre el juego ante el Philadelphia Union, Juárez aceptó que sufrieron al final del encuentro y que en la siguiente serie no pueden relajarse y evitar terminar así un partido.

“La realidad es que, se nos complicó un poco el partido y bueno, creo que era algo que teníamos controlado todo el primer tiempo y bueno, obviamente muy, muy, muy pues atentos a lo que se tendrá que mejorar para para que no vuelva a pasar esta situación.

Ya piensan en Pumas en la Liga MX

Por otro lado, Patricio Salas afirmó que tienen que darle vuelta a la página y enfocarse en el siguiente partido, que será ante Pumas en la Jornada 12 de la Liga MX.

“Mañana tenemos que empezar a preparar desde allá contra un partido contra Pumas y claro, este va a ser un partido que bueno, en lo personal, desde fuerzas básicas se viven diferente. Yo creo contra ese ese rival y espero que se pueda dar”.