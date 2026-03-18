América América vs. Philadelphia Union EN VIVO | ¡Gol del América! ¡Gol de Dourado! Sigue todas las incidencias de este partido pra definir a un equipo que vaya a Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Video América gana en Concacaf, pero pierde a Luis Ángel Malagón

El partido América vs. Philadelphia Union representa un encuentro importantísimo para definir a un equipo que clasifique a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Se trata de la vuelta de los Octavos de Final entre ambas escuadras y que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

PUBLICIDAD

América lleva ventaja para este encuentro, conseguida en la ida por 1-0, por lo que cualquier empate o triunfo clasifica a la escuadra azulcrema a los Cuartos de Final.

Solamente el triunfo de 1-0 del Philadelphia manda la eliminatoria a la prórroga. Cabe recordar que para esta competencia todavía existe la regla del desempate por mayor cantidad de goles anotados como visitante.

ACCIONES DEL PARTIDO AMÉRICA VS. PHILADELPHIA UNION

¡Arranca el partido América vs. Philadelphia Union!



00' Las Águilas tienen la pelota.

¡Gol del América! ¡Gol de Dourado!