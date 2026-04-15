concacaf champions cup Partidos de Semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 América y Cruz Azul quedaron fuera del torneo internacional luego de ser eliminados por equipos de la MLS y como locales; Nashville SC y LAFC.

Video Resumen | América vs. Nashville: Las Águilas quedan fuera de la Champions Cup

Se jugaron los primeros dos partidos de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cupo 2026 este martes, un día ‘negro’ para la Liga MX pues quedaron fuera América y Cruz Azul, ambos tras caer en el global en condición de locales por equipos de la MLS.

Nashville SC derrotó a las Águilas por 0-1 en la vuelta y en el global en el renovado Estadio Banorte, una de las sedes para el Mundial 2026, luego de un solitario gol en el segundo tiempo de Mukhtar.

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Por su parte, Cruz Azul no pasó del empate 1-1 en el Estadio Cuauhtémoc frente al LAFC, que con global de 1-4 clasificó a las Semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 a espera de conocer a su rival con los segundos resultados de los Cuartos de Final de este miércoles.

ASÍ SE JUEGAN LAS SEMIFINALES DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026

Las llaves están definidas para los encuentros de cara a la Final del próximo 30 de mayo en partido único y con los triunfos de LAFC y de Nashville SC, sólo esperan rivales para Semifinales, aún pueden ser equipos del futbol mexicano con Tigres y Toluca en juego.

LAFC, que echó al Cruz Azul en Cuartos de Final, espera al ganador de la serie entre LA Galaxy y Toluca, la cual lideran los Diablos Rojos por 4-2 tras la ida; la posibilidad de un derbi angelino, denominado ‘El Tráfico’, sigue en pie, pues la vuelta será en Los Angeles.

Nashville SC, por su parte, dejó fuera al América en el juego de André Jardine 150 al frente de las Águilas y ahora espera como rival al vencedor de la serie entre Tigres y Seattle Sounders, donde los felinos tienen ventaja de 2-0 y jugarán la vuelta en territorio estadounidense.

Así marchan las Semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 a disputarse entre el 28 y 30 de abril los juego de ida y el 5 y 7 de mayo los de vuelta:

LAFC vs. Toluca/LA Galaxy

Nashville SC vs. Tigres/Seattle Sounders