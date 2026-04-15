LA Galaxy vs. Toluca EN VIVO: goles, resultado y resumen de la vuelta de Cuartos de Final de Champions Cup
Los Diablos Rojos tratarán de conservar la ventaja, o aumentarla, rumbo a las Semifinales del torneo de la Concacaf.
LA Galaxy vs. Toluca definirán al tercer equipo clasificado a las Semifinales de la Concacaf Champions Cup en el Dignity Health Sports Park en el que los Diablos Rojos llegan con ventaja de dos goles tras la ida de Cuartos de Final disputada la semana pasada en el Estadio Nemesio Diez.
Nico Castro y Paulinho, éste con hat-trick, pusieron al frente a los escarlatas por 4-2; el conjunto de la MLS vio los goles por medio de Gabriel Pec y de Marco Reus; un empate o incluso hasta una derrota de no más de un gol da aún el pase al cuadro mexiquense.
LA Galaxy necesita no sólo ganar, sino hacerlo por 2-0 o más goles y que los Diablos no marquen, pues tienen de su lado el gol de visitante, con todo y que el conjunto angelino también marcó fuera de casa tras el primer encuentro.
Estos equipos se enfrentaron recientemente en octubre pasado dentro de la Campeones Cup entre el monarca de la MLS y el Campeón de Campeones de la Liga MX; esa vez, los dirigidos por Antonio Mohamed se impusieron 2-3 con todo y que anularon un gol a Paulinho tras el VAR.
LA Galaxy llega con apenas dos triunfos en sus últimos cinco juegos disputados entre MLS y la Concacaf Champions Cup; en tanto, Toluca lo hace con apenas una derrota en sus últimos cinco juegos oficiales entre Liga MX y el torneo de la Concacaf, tras caer sorpresivamente ante Querétaro en el Clausura 2026.
- Llegada de Thommy por izquierda, disparo a primer poste, pero controla el portero Luis García.
- ¡Gol del Toluca, golazo de Jesús Gallardo de media distancia apenas al minuto 10 del partido para el 0-1, global de 2-5!
- Dos minutos después, Reus regresa al campo de juego.
- Disparo de 'Canelo' Angulo en linderos del área que golpeó la mano izquierda de Marco Reus y el futbolista alemán del LA Galaxy debió recibir atención médica.
- ¡El partido está en juego!