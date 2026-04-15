LA Galaxy LA Galaxy vs. Toluca EN VIVO: goles, resultado y resumen de la vuelta de Cuartos de Final de Champions Cup Los Diablos Rojos tratarán de conservar la ventaja, o aumentarla, rumbo a las Semifinales del torneo de la Concacaf.

Video ¡Golazo! Jesús Gallardo la pone en el ángulo para el 1-0 de Toluca

Nico Castro y Paulinho, éste con hat-trick, pusieron al frente a los escarlatas por 4-2; el conjunto de la MLS vio los goles por medio de Gabriel Pec y de Marco Reus; un empate o incluso hasta una derrota de no más de un gol da aún el pase al cuadro mexiquense.

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LA Galaxy necesita no sólo ganar, sino hacerlo por 2-0 o más goles y que los Diablos no marquen, pues tienen de su lado el gol de visitante, con todo y que el conjunto angelino también marcó fuera de casa tras el primer encuentro.

Estos equipos se enfrentaron recientemente en octubre pasado dentro de la Campeones Cup entre el monarca de la MLS y el Campeón de Campeones de la Liga MX; esa vez, los dirigidos por Antonio Mohamed se impusieron 2-3 con todo y que anularon un gol a Paulinho tras el VAR.

LA Galaxy llega con apenas dos triunfos en sus últimos cinco juegos disputados entre MLS y la Concacaf Champions Cup; en tanto, Toluca lo hace con apenas una derrota en sus últimos cinco juegos oficiales entre Liga MX y el torneo de la Concacaf, tras caer sorpresivamente ante Querétaro en el Clausura 2026.