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    Cruz Azul vs. Los Angeles FC | EN VIVO: Goles, resumen, resultado de los Cuartos de Final de Concachampions

    La Máquina busca una remontada épica ante los angelinos en la cancha del estadio Cuauhtémoc.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Cruz Azul recibe en el estadio Cuauhtémoc al conjunto de Los Angeles FC en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup donde buscará una remontada épica para tratar de meterse a las Semifinales.

    En el partido de ida, el equipo angelino aprovechó la localía y se impuso por 3-0 a la Máquina que los pone muy cerca de meterse a la antesala de la Final.

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    Cruz Azul llega a este partido luego de empatar el fin de semana con América en el Clásico Joven, por su parte, LAFC cayó en su último partido en la MLS.

    Para este partido la Máquina realizó movimientos en su cuadro inicial, mientras que LAFC no se guardó nada y lanzó lo mejor que tiene para sellar su pase a las Semifinales de la Concacaf Champions Cup.

    SIGUE AQUÍ LO MEJOR DEL CRUZ AZUL VS. LOS ANGELES FC

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