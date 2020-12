Respeto y humildad, las claves de 'Tuca' para enfrentar a Olimpia

Que Tigres sea visto como favorito sobre el Olimpia de Honduras es algo que Ricardo Ferretti no comparte, pues a pesar de la diferencia de planteles, el estratega tiene claro que es un rival de respeto y contra el que tienen que estar concentrados los 90 minutos pues ha podido analizar algunas de sus fortalezas de cara a la Semifinal de la Concacaf Liga de Campeones .

"He mencionado que debemos tener respeto, humildad y hacer las cosas adecuadamente, el Olimpia es dinámico, se defiende bastante bien, tiene juego aéreo, hay rivalidad entre el futbol hondureño y el mexicano, todos estos aspectos debemos estar atentos si queremos pasar", dijo el brasileño en conferencia de prensa.

Por su parte Pedro Troglio, estratega del cuadro catracho, se dijo motivado por no ser visto como favorito en la Semifinal, pues es algo que ya vivió en Argentina con Gimnasia y que terminó con un resultado favorable para él, por lo que confía en que tener la condición de víctima es algo de lo que pueden sacar provecho.

“Que digan que no somos favoritos en el partido es muy buen alimento, escuchar este tipo de declaraciones nos hace muy bien, a mí me gusta cuando comienzan a salir estas frases porque ya me pasó, una vez cuando entrené a Gimnasia sucedió algo similar y luego terminé elimiando de una Copa Argentina a Boca y River, esto nos puede beneficiar”.